На Комсомола пьяный мужчина оскорбил женщину и отобрал у нее телефон

Позднее в отделении полиции он ударил ногой в живот участкового.

В Петербурге полиция проводит проверку по факту противоправных действий жителя Приморского района в отношении незнакомой ему женщины. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

У административного здания по улице Комсомола 27 ноября около 18:00 мужчина, находящийся в состоянии опьянения, оскорбил женщину, после чего вырвал у нее из рук мобильный телефон и скрылся с места происшествия .

В течение 10 минут сотрудниками патрульно-постовой службы полиции у дома 47 по улице Комсомола злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Находясь в помещении отдела полиции, нарушитель ударил ногой в живот участкового уполномоченного полиции. Сотрудник обратился за медицинской помощью.

Материалы работы полиции переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

Фото: Piter.tv