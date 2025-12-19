  1. Главная
Сегодня, 11:59
Полицейские задержали водителя, который залил "перцовкой" мужчину с младенцем на улице Комсомола

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Правоохранители разыскали водителя автомобиля Toyota Camry, залившего перцовым газом мужчину с новорожденной на руках. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Напомним, 3 февраля между жителем Бугров и напавшим произошел конфликт на улице Комсомола. Первый сделал замечание за неаккуратный маневр, после чего владелец "японца" подошел к заявителю и распылил "перцовку". Струя попала и в салон потерпевшего, где находился младенец. В больнице малышке оказали необходимую помощь. 

Накануне на Кондратьевском проспекте по подозрению поймали 40-летнего злоумышленника из Мурино. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

