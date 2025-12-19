Разыскивается водитель, который на улице Комсомола залил "перцовкой" мужчину с новорожденной на руках

Они поссорились после того, как потерпевший сделал замечание владельцу "японца" за неаккуратный маневр.

Полицейские ищут водителя автомобиля Toyota, который залил перцовым газом мужчину с младенцем на руках. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 3 февраля к правоохранителям Калининского района обратился житель Бугров, заявивший о том, что на улице Комсомола в ходе конфликта на него с месячным ребенком напал незнакомец. Они поссорились после того, как потерпевший сделал замечание владельцу "японца" за неаккуратный маневр. Струя "перцовки" попала в салон, позже агрессор скрылся.

В больнице у малышки диагностировали ожог века. Врачи, оказав помощь, отпустили семью.

Фото: Piter.TV