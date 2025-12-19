В Петербурге будут судить мужчину, напавшего на незнакомца из-за очереди

У потерпевшего зафиксировали перелом челюсти.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 28-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 112 УК РФ.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в июле 2025 года фигурант стоял в очереди, чтобы попасть в магазин на Балтийском бульваре. На почве внезапно возникшего конфликта он избил незнакомца. У потерпевшего в больнице зафиксировали перелом челюсти. Поругались они с обвиняемым из-за того, что пострадавший не пропустил его вперед.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: в центре Петербурга пресекли дебош в лютеранском храме. Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга