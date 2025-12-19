  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:23
177
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге будут судить мужчину, напавшего на незнакомца из-за очереди

0 0

У потерпевшего зафиксировали перелом челюсти.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 28-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 112 УК РФ. 

Как сообщили в надзорном ведомстве, в июле 2025 года фигурант стоял в очереди, чтобы попасть в магазин на Балтийском бульваре. На почве внезапно возникшего конфликта он избил незнакомца. У потерпевшего в больнице зафиксировали перелом челюсти. Поругались они с обвиняемым из-за того, что пострадавший не пропустил его вперед. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: в центре Петербурга пресекли дебош в лютеранском храме. Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: драка, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии