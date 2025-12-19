В центре Петербурга пресекли дебош в лютеранском храме

Росгвардия задержала мужчину за нарушение порядка в церкви.

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали мужчину по подозрению в хулиганстве в лютеранском храме, расположенном на Большой Конюшенной улице. Инцидент произошел утром. Около 11.00 сотрудники вневедомственной охраны Центрального района получили сигнал тревоги из здания Евангелическо-лютеранской церкви Святой Марии. На месте был задержан 45-летний мужчина, нарушавший общественный порядок.

По данным правоохранительных органов, мужчина пришел к храму до начала его работы. В момент происшествия двери церкви были закрыты, однако внутри находились священнослужители. Посетитель начал с силой стучать по входной двери, после чего, когда ее открыли, ворвался в помещение.

Внутри здания мужчина стал вести себя агрессивно и оскорблять служителей храма. Работники церкви воспользовались кнопкой тревожной сигнализации и вызвали сотрудников Росгвардии. Прибывший наряд задержал правонарушителя по подозрению в мелком хулиганстве. Мужчину доставили в 78-й отдел полиции Санкт-Петербурга для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тельмана произошла смертельная драка с участием девятиклассника.

Фото: Piter.TV