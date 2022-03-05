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Подросток оказался в больнице после ДТП на улице Комсомола
Сегодня, 11:50
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Подросток оказался в больнице после ДТП на улице Комсомола

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Пешехода сбил водитель автомобиля Datsun.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП с 16-летним пешеходом. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 10 декабря около дома 16 по улице Комсомола 53-летний водитель автомобиля Datsun сбил подростка, который перебегал дорогу на "красный" сигнал светофора в зоне регулируемого пешеходного перехода. 

В результате аварии пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: водитель "Газели" сбил подростка на Владимирском проспекте. 

Фото: Piter.TV 

Теги: автомобиль сбил подростка, улица комсомола
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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