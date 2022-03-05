Подросток оказался в больнице после ДТП на улице Комсомола

Пешехода сбил водитель автомобиля Datsun.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП с 16-летним пешеходом. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 10 декабря около дома 16 по улице Комсомола 53-летний водитель автомобиля Datsun сбил подростка, который перебегал дорогу на "красный" сигнал светофора в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В результате аварии пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: водитель "Газели" сбил подростка на Владимирском проспекте.

Фото: Piter.TV