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Водитель "Газели" сбил подростка на Владимирском проспекте
Сегодня, 8:57
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Водитель "Газели" сбил подростка на Владимирском проспекте

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В результате аварии пострадавший получил ушиб тазобедренного сустава и сотрясение головного мозга.

В центре Петербурга накануне произошло ДТП, в котором пострадал школьник. Об этом пишет 78.ru. 

Днем 9 декабря около дома 12 по Владимирскому проспекту 54-летний водитель автомобиля ГАЗ-3302, в зоне регулируемого пешеходного перехода, наехал на ученика 11 класса. Подросток переходил дорогу на "зеленый" сигнал светофора. 

В результате аварии пострадавший получил ушиб тазобедренного сустава и сотрясение головного мозга. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. 

Полицейские проводят проверку по факту случившегося. 

Ранее мы рассказывали о том, что водитель эвакуатора совершил смертельный наезд на пешехода в Ленобласти. 

Фото: Piter.TV 

Теги: в дтп пострадал школьник, владимирский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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