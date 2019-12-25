Водитель "Газели" сбил подростка на Владимирском проспекте

В результате аварии пострадавший получил ушиб тазобедренного сустава и сотрясение головного мозга.

В центре Петербурга накануне произошло ДТП, в котором пострадал школьник. Об этом пишет 78.ru.

Днем 9 декабря около дома 12 по Владимирскому проспекту 54-летний водитель автомобиля ГАЗ-3302, в зоне регулируемого пешеходного перехода, наехал на ученика 11 класса. Подросток переходил дорогу на "зеленый" сигнал светофора.

В результате аварии пострадавший получил ушиб тазобедренного сустава и сотрясение головного мозга. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку по факту случившегося.

Ранее мы рассказывали о том, что водитель эвакуатора совершил смертельный наезд на пешехода в Ленобласти.

Фото: Piter.TV