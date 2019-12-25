Водитель эвакуатора совершил смертельный наезд на пешехода в Ленобласти

Личность погибшего пока не установлена. В течение 2024 года водитель эвакуатора 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, однако все штрафы были погашены.

В воскресенье, 8 декабря, около 22:20 на 8 км автодороги "Голубые озёра – Поляны" в Выборгском районе Ленобласти 26-летний водитель эвакуатора марки Hyundai, находясь вне пешей зоны, сбил неустановленного мужчину примерно 25-30 лет, который неожиданно вышел на дорогу с обочины.

В результате удара пешеход получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия. Личность погибшего пока не установлена.

В течение 2024 года водитель эвакуатора 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, однако все штрафы были погашены. В настоящее время проводится проверка по факту аварии.

Ранее мы сообщили о том, что пожилой водитель "Лады" сбил бабушку с внуком в Ленобласти.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти