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В хостеле на Владимирском проспекте военнослужащий устроил поножовщину
Сегодня, 8:55
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В хостеле на Владимирском проспекте военнослужащий устроил поножовщину

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Пострадавший был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В хостеле в центре Петербурга произошла поножовщина. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону. 

Ночью 11 декабря на Владимирском проспекте случился конфликт между 31-летним жителем Псковской области и двумя мужчинами, один из которых ударил первого ножом в живот. Пострадавший был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести с проникающим колото-резаным ранением и алкогольной интоксикацией. 

На месте правоохранители задержали двоих военнослужащих в возрасте 42 и 24 лет. Последнего опросили в качестве свидетеля и отпустили, а старший помещен в изолятор. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 

Известно, что подозреваемых ранее судили, пишет 78.ru. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Заводской улице "жрица любви" ударила ножом своего клиента. 

Фото: Piter.TV 

Теги: владимирский проспект, поножовщина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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