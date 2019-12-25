В хостеле на Владимирском проспекте военнослужащий устроил поножовщину

Пострадавший был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В хостеле в центре Петербурга произошла поножовщина. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Ночью 11 декабря на Владимирском проспекте случился конфликт между 31-летним жителем Псковской области и двумя мужчинами, один из которых ударил первого ножом в живот. Пострадавший был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести с проникающим колото-резаным ранением и алкогольной интоксикацией.

На месте правоохранители задержали двоих военнослужащих в возрасте 42 и 24 лет. Последнего опросили в качестве свидетеля и отпустили, а старший помещен в изолятор. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Известно, что подозреваемых ранее судили, пишет 78.ru.

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Фото: Piter.TV