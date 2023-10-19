На Заводской улице "жрица любви" ударила ножом своего клиента

Между мужчиной и женщиной возник конфликт.

Полицейские задержали "жрицу любви", которая ударила ножом своего клиента. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 2 декабря в полицию Невского района поступила информация о ножевом ранении в квартире дома 17 по Заводской улице. На месте обнаружили 56-летнего мужчину, работающего водителем в фирме. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

По подозрению в совершении этого преступления задержали 50-летнюю женщину. Установлено, что у нее и пострадавшего возник конфликт во время оказания интимных услуг. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемая помещена в изолятор.

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Фото: Piter.TV