Прокуратура требует взыскать миллион в пользу пенсионеров, которые пострадали в ДТП с автобусом

Водитель потерял управление, и автобус врезался в столб.

Прокурор Кировского района просит взыскать в пользу двух пожилых людей 1 млн рублей. Год назад они попали в ДТП на Ленинском проспекте и стали потерпевшими, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Водитель автобуса №130 не справился с управлением и врезался в опору городского электроосвещения.

В результате двое пожилых пассажиров получили многочисленные переломы, испытывают тревогу и опасения повторения ДТП. говорится в официальном сообщении.

Прокуратура требует возместить пенсионерам моральный вред, так как они получили тяжкий вред здоровью.

Всего пострадавших в той аварии было 6. Транспортное средство было исправно. В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

Видео: прокуратура Петербурга