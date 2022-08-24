Прокуратура требует взыскать миллион в пользу пенсионеров, которые пострадали в ДТП с автобусом

Прокурор Кировского района просит взыскать в пользу двух пожилых людей 1 млн рублей. Год назад они попали в ДТП на Ленинском проспекте и стали потерпевшими, сообщила пресс-служба прокуратуры.
Водитель автобуса №130 не справился с управлением и врезался в опору городского электроосвещения.
В результате двое пожилых пассажиров получили многочисленные переломы, испытывают тревогу и опасения повторения ДТП.
говорится в официальном сообщении.
Прокуратура требует возместить пенсионерам моральный вред, так как они получили тяжкий вред здоровью.
Всего пострадавших в той аварии было 6. Транспортное средство было исправно. В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.
Видео: прокуратура Петербурга
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