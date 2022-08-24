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Прокуратура требует взыскать миллион в пользу пенсионеров, которые пострадали в ДТП с автобусом

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Водитель потерял управление, и автобус врезался в столб.

Прокурор Кировского района просит взыскать в пользу двух пожилых людей 1 млн рублей. Год назад они попали в ДТП на Ленинском проспекте и стали потерпевшими, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Водитель автобуса №130 не справился с управлением и врезался в опору городского электроосвещения. 

В результате двое пожилых пассажиров получили многочисленные переломы, испытывают тревогу и опасения повторения ДТП.

говорится в официальном сообщении.

Прокуратура требует возместить пенсионерам моральный вред, так как они получили тяжкий вред здоровью. 

Всего пострадавших в той аварии было 6. Транспортное средство было исправно. В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

Видео: прокуратура Петербурга

Теги: дтп, компенсация, моральный вред
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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