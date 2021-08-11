Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Кировском районе

Водитель в аварии не пострадал.

Днём 11 августа пассажирский автобус врезался в столб на Ленинском проспекте. В результате аварии пострадали шесть человек, которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Пострадавшим от 26 до 68 лет. Четыре человека направлены в Городскую больницу №26 и двое – в НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.

В СПб ГУП "Пассажиравтотранс" рассказали, что авария произошла на первому часу работы водителя, который прошел предрейсовый осмотр. "Отклонений в его состоянии не выявлено". Сам же транспорт (2020 года выпуска) находился в исправном состоянии. Прокуратура Кировского района начала проверку по факту аварии с автобусом, произошедшей на Ленинском проспекте.

Похожая авария произошла в конце мая этого года. Автобус оказался на столбе в результате ДТП на Ленинском проспекте.

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