На Ленинском автобус врезался в столб, пострадали семь человек

По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем.

Днем 11 августа на пересечении Ленинского проспекта и Троллейбусного проезда произошла серьезная авария, в которой пострадали люди. В сети появилось видео с места происшествия.

Как сообщил Piter.TV источник в экстренных службах, водителю автобуса стало плохо за рулем, и он врезался в столб. По предварительной информации, пострадали семь человек. Один обратился в травматологию самостоятельно, еще шесть попали в больницу с травмами средней степени тяжести.

На данный момент выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее авария из четырех машин остановила движение на Мурманском шоссе.

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