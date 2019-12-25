Авария из четырёх машин остановила движение на Мурманском шоссе

Достоверной информации о ДТП пока нет.

Утром в среду, 11 августа, на Мурманском шоссе, на трассе "Кола", столкнулись четыре попутные машины, из-за которых образовалась длинная пробка, передали очевидцы в соцсетях.

Микроавтобус и легковые авто столкнулись в направлении Ленобласти перед Разметелево, заняв полосы,кроме одной. По данным "Яндекс.Карт", длина затора превысила шесть километров. Пострадал ли кто-то, пока неясно.

К часу дня на трассе все еще видны "красные" участки, несмотря на то, что авария произошла несколько часов назад.

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Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте; скриншот Яндекс.Карты