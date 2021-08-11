Прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом в Кировском районе

В результате аварии пострадали 6 человек.

Прокуратура Кировского района начала проверку по факту аварии с автобусом, произошедшей на Ленинском проспекте, сообщают в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки специалисты намерены выяснить, законно ли перевозчик осуществляет деятельность и соблюдает ли требования безопасности при выпуске транспортного средства на линию и транспортировке пассажиров.

Вопрос о принятии мер реагирования будет решён после завершения всех проверочных мероприятий. пресс-служба прокуратуры Кировского района

Авария произошла около 15 часов по Ленинскому проспекту у дома 140, где автобус "Лиаз" врезался в столб. Как сообщил Piter.TV источник в экстренных службах, водителю автобуса стало плохо за рулем. В пресс-службе ГУ МВД по городу и области сообщили, что водитель был трезвый.

Похожая авария произошла в конце мая этого года. Автобус оказался на столбе в результате ДТП на Ленинском проспекте.

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