Автобус оказался на столбе в результате ДТП на Ленинском проспекте

Есть пострадавшие. На место происшествия прибыла три машины скорой помощи и пожарная.

Утром 27 мая в Красносельском районе Петербурга произошла серьезная авария с пострадавшими. В сети появилось видео с места происшествия.

Автобус попал в ДТП на перекрестке улицы Котина и Ленинского проспекта. На записи видно, что транспортное средство буквально забралось на столб и оказалось наполовину оторвано от земли. Очевидцы сообщают о пострадавших. Водитель автобуса оказался зажат в кабине. Он жив.

На место происшествия оперативно прибыли три машины скорой помощи и пожарная. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы писали, что девятиклассница попала под колеса авто, перебегая дорогу на улице Бабушкина.

Видео: Instagram / rockabillygarage, Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург