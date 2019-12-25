Девятиклассница попала под колеса авто, перебегая дорогу на улице Бабушкина

Девочку доставили в больницу с различными травмами.

Днем 26 мая в Невском районе Петербурга произошла авария, в результате которой пострадала 16-летняя девочка, ученица 9 класса. Возле дома на улице Бабушкина школьница попала под колеса авто. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Piter.TV стало известно, что девочка перебегала дорогу в неположенном месте. Пострадавшая резко появилась из-за машин и не оставила водителю шансов. За рулем Daewoo Nexia находился 23-летний гражданин Узбекистана.

Пострадавшую увезли в больницу с различными травмами. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга легковушка сбила девушку на самокате.

Фото: Piter.TV