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Девятиклассница попала под колеса авто, перебегая дорогу на улице Бабушкина
Сегодня, 9:51
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Девятиклассница попала под колеса авто, перебегая дорогу на улице Бабушкина

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Девочку доставили в больницу с различными травмами.

Днем 26 мая в Невском районе Петербурга произошла авария, в результате которой пострадала 16-летняя девочка, ученица 9 класса. Возле дома на улице Бабушкина школьница попала под колеса авто. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Piter.TV стало известно, что девочка перебегала дорогу в неположенном месте. Пострадавшая резко появилась из-за машин и не оставила водителю шансов. За рулем Daewoo Nexia находился 23-летний гражданин Узбекистана.

Пострадавшую увезли в больницу с различными травмами. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга легковушка сбила девушку на самокате.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, наезд на пешехода
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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