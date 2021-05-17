В центре Петербурга легковушка сбила девушку на самокате

Пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Днем 17 мая в Адмиралтейском районе Петербурга случилась авария, в результате которой пострадала молодая девушка. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом происшествия.

В зоне пешеходного перехода легковушка сбила девушку на самокате. Инцидент произошел на перекрестке Лермонтовского проспекта и улицы Союза Печатников. Пострадавшей потребовалась помощь медиков. Ее увезла скорая.

Ранее таксист сбил велосипедиста на Университетской набережной.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Видео: Piter.TV