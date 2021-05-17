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В центре Петербурга легковушка сбила девушку на самокате

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Пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Днем 17 мая в Адмиралтейском районе Петербурга случилась авария, в результате которой пострадала молодая девушка. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом происшествия.

В зоне пешеходного перехода легковушка сбила девушку на самокате. Инцидент произошел на перекрестке Лермонтовского проспекта и улицы Союза Печатников. Пострадавшей потребовалась помощь медиков. Ее увезла скорая.

Ранее таксист сбил велосипедиста на Университетской набережной.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Видео: Piter.TV

Теги: авария, наезд на человека
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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