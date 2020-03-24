Таксист сбил велосипедиста на Университетской набережной

Вечером 16 мая в центре Петербурга такси совершило наезд на велосипедиста. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом аварии.
Инцидент произошел на Университетской набережной, возле Зоологического музея. На записи видно, что велосипедист двигался по проезжей части и поворачивал направо. В этот момент на него наехала иномарка и протащила несколько метров вперед. Молодой человек упал на асфальт и остался там лежать. К нему на помощь поспешили прохожие и водитель такси.
Пострадавшего увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Ранее мы писали, что водитель BMW сбил подростка, помешавшего ему проехать по тротуару.
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все