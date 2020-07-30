Водитель BMW сбил подростка, помешавшего ему проехать по тротуару

Молодой человек встал перед машиной и попросил автохама продолжить движение по проезжей части.

Накануне в Красногвардейском районе Петербурга произошел конфликт между водителем BMW и 17-летним подростком. Юноша попал под колеса иномарки и лишился своего телефона, пытаясь наставить автохама на путь истинный.

Все происходящее было снято на видео. На записи видно, что водитель BMW решил объехать пробку по тротуару. Его попытался остановить подросток – молодой человек встал перед машиной и вежливо попросил нарушителя вернуться на проезжую часть. В какой-то момент водитель вышел из машины и начал угрожать своему оппоненту. На записи слышно, как мужчина говорит: "Я тебя в кусты засуну", "Хочешь, чтобы я ноги тебе сломал?", "Я у тебя все отберу".

"После небольшого разговора неадекват, пытавшийся проехать по тротуару на своей колымаге, выхватил у юноши телефон и разбил его, после чего переехал его и скрылся с места событий", - утверждают очевидцы "ВКонтакте".

Ранее мы писали, что на пешеходном переходе в Кудрово иномарка сбила петербуржца на роликах.

Видео: ВКонтакте / Неизданное | Санкт-Петербург