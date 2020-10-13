Попавший под колеса грузовика в Петербурге пожилой самокатчик умер до приезда скорой

Наезд на мужчину был совершен в зоне пешеходного перехода.

В четверг, 28 октября, в Невском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти, около 12 часов дня у дома №4 по улице Дмитрия Устинова грузовик "ДАФ CF" сбил пожилого самокатчика.

Установлено, что за рулем большегруза находился 49-летний водитель. Он двигался по Шлиссельбургскому проспекту от Прибрежной улицы. При повороте направо в зоне пешеходного перехода под колеса грузовика попал мужчина на самокате.

Пострадавший получил тяжелые травмы и скончался до приезда скорой помощи. По факту случившегося проводится проверка.

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Видео: ВКонтакте / Наше Рыбацкое / Павел Донец