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На проспекте Культуры винтажная "Волга" сбила человека
Сегодня, 11:20
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На проспекте Культуры винтажная "Волга" сбила человека

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Автомобилист выбежал из машины и начал кричать на пешехода.

Накануне, 24 января, на проспекте Культуры на человека совершила наезд винтажная "Волга". Инцидент произошел на пешеходном переходе. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте". 

По словам очевидцев, водитель черного автомобиля "шашковал" и не заметил молодого человека, который переходил дорогу по "зебре". Мужчина оказался под колесами легковушки. 

В результате случившегося пострадавший получил травмы. От удара на автомобиле даже осталась вмятина. 

Как рассказали свидетели случившегося в соцсетях, автомобилист выбежал из машины и начал кричать на пешехода. Кроме того, он обругал других водителей, которые бросились на помощь молодому человеку. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv рассказали, какие травмы получили пешеходы в аварии с автобусом на улице Беринга.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп на проспекте культуры, дтп с винтажной волгой, наезд на человека
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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