На проспекте Культуры винтажная "Волга" сбила человека

Автомобилист выбежал из машины и начал кричать на пешехода.

Накануне, 24 января, на проспекте Культуры на человека совершила наезд винтажная "Волга". Инцидент произошел на пешеходном переходе. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

По словам очевидцев, водитель черного автомобиля "шашковал" и не заметил молодого человека, который переходил дорогу по "зебре". Мужчина оказался под колесами легковушки.

В результате случившегося пострадавший получил травмы. От удара на автомобиле даже осталась вмятина.

Как рассказали свидетели случившегося в соцсетях, автомобилист выбежал из машины и начал кричать на пешехода. Кроме того, он обругал других водителей, которые бросились на помощь молодому человеку. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv рассказали, какие травмы получили пешеходы в аварии с автобусом на улице Беринга.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб