На железнодорожной станции Тосно-2 поезд сбил мужчину

Полиция проводит проверку.

Во вторник, 1 марта, в пресс-службе СПб ЛУ МВД России на транспорте сообщили Piter.tv, что полицейские проводят проверку по факту травмирования мужчины вблизи железнодорожной станции Тосно-2 Ленобласти.

Происшествие произошло накануне. Сообщение о травмировании на 50 километре третьего главного пути железнодорожной станции поступило в 9:20. Известно, что поезд сообщением "Москва–Санкт-Петербург" сбил мужчину.

Установлено, что 62-летний местный житель переходил пути в неположенном месте: пострадавший попытался перебежать пути перед близко идущим составом. На сигнал машиниста мужчина не отреагировал. Несмотря на экстренное торможение, наезда избежать не удалось. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Задержка поезда составила 24 минуты. Проводится проверка.

Фото: Piter.tv