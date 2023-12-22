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Около Тосно поезд сбил человека 20 февраля
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Около Тосно поезд сбил человека 20 февраля

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Мужчина получил смертельную травму. В результате случившегося он погиб.

Вблизи  железнодорожной станции "Тосно-2" электричка сбила человека. Инцидент произошел накануне, 20 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Поезд ехал в депо Металлострой, когда мужчина шел по рельсам спиной к электричке. Он хотел успеть на пассажирский состав, следовавший до станции "Шапки". По предварительным данным, 52-летний петербуржец ошибочно вышел не на той пересадочной остановке и решил дойти до ближайшей станции пешком, чтобы успеть на поезд. 

Машинист электропоезда пытался избежать несчастья. Водитель подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезда не удалось избежать. Мужчина получил смертельную травму. В результате случившегося он погиб.

Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту травмирования мужчины в Ленинградской области.

Ранее мы писали, что в Волхове ногу рабочего замяло в станок.

Фото: Pxhere

 

Теги: ленобласть, поезд сбил человека, тосно
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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