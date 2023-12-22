Он находится в состоянии средней степени тяжести.

В Волхове ногу рабочего замяло в станок. Об этом инциденте стало известно Piter.tv.

Около четырех часов дня 20 февраля ногу 54-летнего специалиста замяло в станок во время работы.

Он получил открытый перелом костей правой голени со смещением костных отломков, вывих правого коленного сустава, вывих правого надколенника, разрыв связок. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.

Ранее на Нефтяной дороге рабочий получил производственную травму и попал в реанимацию.

Фото: Piter.tv