На Нефтяной дороге рабочий получил производственную травму и попал в реанимацию

Обстоятельства получения травм устанавливаются.

Во Фрунзенском районе Петербурга рабочий попал в реанимацию, получив травму на производстве. Об этом стало известно Piter.tv.

От дома 12 по Нефтяной дороге 13 февраля около четырех часов дня с закрытой травмой живота с повреждением внутренних органов, шоком 1 степени, в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию 20-летний молодой человек. он получил травму на производстве.

Обстоятельства получения травм устанавливаются.

Также накануне в Петербурге рабочего насмерть придавило мебельными щитами.

Фото: Piter.tv