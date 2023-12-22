В Петербурге рабочего насмерть придавило мебельными щитами

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В Выборгском районе Петербурга рабочего придавило мебельными щитами. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 13 февраля в экстренные службы обратился разнорабочий. Он сообщил, что в складском помещении по 2-му Верхнему переулку рабочего придавило мебельными щитами.

Было установлено, что при расстановке деревянных паллетов с мебельной фурнитурой мебельные щиты придавили 20-летнего разнорабочего. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В парке Героев-Пожарных на льду пруда нашли труп неизвестного мужчины.

Фото: Piter.tv