В парке Героев-Пожарных на льду пруда нашли труп неизвестного мужчины

Во Фрунзенском районе на льду пруда нашли тело неизвестного мужчины. Об этом стало известно Piter.tv.
Вечером 13 февраля в парке Героев-Пожарных, на льду в 70 м от берега малого пруда прохожий обнаружил труп мужчины на вид 30-35 лет. Прибывшими правоохранителями был найден труп неустановленного мужчины без внешних признаков насильственной смерти
Труп направлен в морг для установления причины смерти.
Ранее в мастерской Театра балета Бориса Эйфмана автомобиль насмерть придавил электрика.
Фото: Piter.tv
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