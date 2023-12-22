В парке Героев-Пожарных на льду пруда нашли труп неизвестного мужчины

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Во Фрунзенском районе на льду пруда нашли тело неизвестного мужчины. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 13 февраля в парке Героев-Пожарных, на льду в 70 м от берега малого пруда прохожий обнаружил труп мужчины на вид 30-35 лет. Прибывшими правоохранителями был найден труп неустановленного мужчины без внешних признаков насильственной смерти

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в мастерской Театра балета Бориса Эйфмана автомобиль насмерть придавил электрика.

Фото: Piter.tv