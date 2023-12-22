В мастерской Театра балета Бориса Эйфмана автомобиль насмерть придавил электрика

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В Театре балета Бориса Эйфмана в мастерской электрика придавила автомобиль, съехавший с самодельной эстакады. Подробности стали известны Piter.tv.

В экстренные службы обратился вахтер театра. Он сообщил, что во время обхода театра в мастерской он обнаружил тело 41-летнего электрика, которого придавил автомобиль, съехавший с самодельной эстакады.

Установлено, что при ремонте Kia Spectra (машина мужчины), автомобиль съехал с самодельной эстакады и совершил наезд на него. Пострадавший от полученных травм скончался на месте. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в разрушенном здании на Ворошилова нашли труп с сильными ожогами.

Фото: Piter.tv