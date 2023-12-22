В разрушенном здании на Ворошилова нашли труп с сильными ожогами

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В понедельник, 12 февраля, в полицию поступило сообщение о том, что на пустыре у дома №29 по улице Ворошилова находится труп мужчины. Об этом стало известно Piter.TV.

Оперативники обнаружили в разрушенном здании по указанному адресу обнаружен труп неизвестного мужчины, с сильными термическими ожогами поверхности тела и одежды и признаками некроза.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что женщина скончалась после избиений со стороны дочери в Мурино.

Фото: Piter.TV