Женщина скончалась после избиений со стороны дочери в Мурино

Родственницы систематически употребляли алкогольные напитки, скандалили и дрались.

В понедельник, 5 февраля, из квартиры по улице Шоссе в Лаврики в Мурино была госпитализирована 61-летняя женщина с диагнозом: тупая травма живота, острый панкреатит. Вечером пациентка умерла в отделении реанимации. Об этом стало известно Piter.TV.

Женщина успела сообщить медикам, что в течение пяти дней употребляла алкоголь и была избита 32-летней дочерью, которая задержана по месту жительства погибшей. Она проживала по вышеуказанному адресу вдвоём с матерью: родственницы систематически употребляли алкогольные напитки, скандалили и дрались.

В отношении дочери погибшей составлен административный протокол.

Ранее мы сообщили о том, что труп с воткнутой в голову лопатой нашли в парадной в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV