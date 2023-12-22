  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Труп с воткнутой в голову лопатой нашли в парадной в центре Петербурга
Сегодня, 8:18
223
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Труп с воткнутой в голову лопатой нашли в парадной в центре Петербурга

0 0

Прибывший на место происшествия наряд обнаружил 25-летнего жителя посёлка Бугры с характерными при падении с высоты повреждениями.

Во вторник, 6 февраля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в одной из парадных по улице Марата лежит мужчина примерно 25-ти лет в луже крови. По словам заявительницы, в голову пострадавшего было что-то воткнуто, предположительно, лопата. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывший на место происшествия наряд обнаружил 25-летнего жителя посёлка Бугры с характерными при падении с высоты повреждениями.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что рабочий погиб после обрушения конструкции на стройке в Буграх.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии