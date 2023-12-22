Рабочий погиб после обрушения конструкции на стройке в Буграх

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В четверг, 25 января, в полицию обратился начальник участка строительной компании о том, что на Английской улице посёлка произошло обрушение металлической конструкции, в результате которого погиб рабочий. Об этом стало известно Piter.TV.

По прибытии на место происшествия обнаружен 60-летий труп гражданина Узбекистана, который после обрушения конструкции получил удар по голове, после чего скончался на месте происшествия.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что рабочий упал с трёхметровой высоты на Боковой аллее.

Фото: Piter.TV