Рабочий упал с трёхметровой высоты на Боковой аллее

Строительная площадка закрыта для проведения осмотра. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В воскресенье, 24 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о падении мужчины со второго этажа одного из домов по Боковой аллее. Об этом стало известно Piter.TV.

По прибытии на место происшествия никого не обнаружено. Позже стало известно, что 39-летний мужчина обратился с закрытой черпено-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной теменно-височной затылочной области, закрытой травмой груди, переломом правой лопатки и правой ключицы в тяжёлом состоянии. Установлено, что он упал примерно с трёхметровой высоты.

Строительная площадка закрыта для проведения осмотра. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что за неделю 290 человек в Петербурге травмировались из-за гололёда.

Фото: Piter.TV