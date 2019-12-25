  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Рабочий упал с трёхметровой высоты на Боковой аллее
Сегодня, 8:29
136
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Рабочий упал с трёхметровой высоты на Боковой аллее

0 0

Строительная площадка закрыта для проведения осмотра. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В воскресенье, 24 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о падении мужчины со второго этажа одного из домов по Боковой аллее. Об этом стало известно Piter.TV.

По прибытии на место происшествия никого не обнаружено. Позже стало известно, что 39-летний мужчина обратился с закрытой черпено-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной теменно-височной затылочной области, закрытой травмой груди, переломом правой лопатки и правой ключицы в тяжёлом состоянии. Установлено, что он упал примерно с трёхметровой высоты.

Строительная площадка закрыта для проведения осмотра. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что за неделю 290 человек в Петербурге травмировались из-за гололёда.

Фото: Piter.TV

 

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии