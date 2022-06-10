За неделю 290 человек в Петербурге травмировались из-за гололёда

В целом количество пострадавших от погоды немного ниже, чем в 2022 году.

За последнее время количество людей, пострадавших вследствие гололёда в Петербурге превышает число травм, связанных с ДТП самокатах, велосипедах и в авто. Об этом сообщил руководитель отдела травматологии, ортопедии и вертебрологии в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе Игорь Беленький в рамках тематической пресс-конференции в агентстве "Интерфакс". За неделю в приёмное отделение этого медицинского учреждения поступило 290 пострадавших от погоды.

В целом количество пострадавших от погоды немного ниже, чем в 2022 году. Это так называемые низкоэнергетические травмы, вызванные падениями с небольшой высоты. Однако, по словам Беленького, зимние травмы на деле оказываются менее серьёзными, чем летние. Он также отметил, что из 290 поступивших с травмами после гололёда пациентов, лишь 29 случаев требовали госпитализации.

Врач подчеркнул, что среди серьёзных травм в этом зимнем сезоне преобладают переломы запястий, а также переломы шейки бедра и вертельной области. Эти случаи особенно опасны для пожилых пациентов.

Ранее эксперт рассказал, как не покалечиться, катаясь на "ватрушке".

Фото: Piter.TV