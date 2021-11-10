Эксперт рассказал, как не покалечиться, катаясь на "ватрушке"

Каждый зимний сезон десятки любители тюбинга оказываются в больницах с различными травмами.

Катание на тюбингах становится распространённым развлечением для детей и взрослых с приходом холодов и снега в Петербург. При этом, каждый зимний сезон десятки любители этого развлечения оказываются в больницах с различными травмами. О причинах этого и о способах снизить риски изданию spb.aif.ru рассказал директор СПб ГКУЗ "Городской центр общественного здоровья и медицинской профилактики" Андрей Бережной.

Эксперт отметил, что кататься на "ватрушках" безопасно можно только в пределах специально подготовленных для этого трасс и горок, которые оборудованы согласно всем требованиям безопасности и на которых нет каких-либо препятствий в виде деревьев и столбов. В случае, если возможностей добраться до такой трассы нет, необходимо проверить, чтобы съезд был максимально безопасным. Поскольку тюбинг почти неуправляем в момент движения, нельзя отпускать детей одних во время катаний.

Так как ватрушки неуправляемые, риск при ЧП получить серьёзную травму, довольно велик. Как можно видеть по новостной сводке, как правило, ударяются головой, травмируют шею или позвоночники, однако и переломы конечностей и не только случаются. Андрей Бережной, директор СПб ГКУЗ "Городской центр общественного здоровья и медицинской профилактики"

За выходные два ребёнка в Петербурге получили травмы из-за "ватрушек".

Фото: Piter.TV