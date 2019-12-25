За выходные два ребёнка в Петербурге получили травмы из-за "ватрушек"

Пострадавшие от зимнего развлечения обратились к медикам.

В воскресенье, 3 декабря, сразу два ребёнка на территории Северной столицы получили травмы из-за "ватрушек". Как стало известно Piter.TV, оба пострадавших от зимнего развлечения обратились к медикам.

Так, примерно в 16:00 в больницу доставили шестилетнего мальчика, который гулял у горки на Пейзажной улице: его сбила с ног брошенная с горки "ватрушка". У пострадавшего диагностировали перелом ноги.

Другой случай произошёл примерно в 18:30 в Летнем саду Кронштадта: там шестилетний ребёнок врезался в дерево на "ватрушке" и травмировал голову.

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Фото: Piter.TV