На Лиговском пьяный подросток упал с открытой террасы, пытаясь сфотографироваться

Юношу госпитализировали с многочисленными травмами в тяжёлом состоянии.

В воскресенье, 3 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о том, что у дома №74 по Лиговскому проспекту произошло падение человека с высоты. Об этом стало известно Piter.TV.

Во дворе торгово-выставочного центра "Этажи" после падения с открытой террасы третьего этажа был обнаружен 16-летний учащийся первого курса одного из городских колледжей. Установлено, что примерно в 18:00 он, находясь в нетрезвом состоянии, перелез через ограждение террасы, чтобы сфотографироваться и, по собственной неосторожности, упал.

Юношу госпитализировали с сочетанной травмой, ушибом лёгких, компрессионным переломом позвоночника, ушибом печени, ушибом поджелудочной железы, закрытым переломом большеберцовой кости со смешением, закрытым переломом пятой плюсневой кости правой стопы, токсическим действием этанола, в тяжёлом состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что рабочий тяжело пострадал при падении в промзоне на юге Петербурга.

Фото: Piter.TV