Рабочий тяжело пострадал при падении в промзоне на юге Петербурга

У 50-летнего мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга тяжелой степени, грудной клетки, брюшной полости, отек головного мозга.

В срезу, 29 декабря, бригадой скорой помощи с территории промзоны на Московском шоссе был госпитализирован 50-летний мужчина. Об этом стало известно Piter.TV.

У пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга тяжелой степени, грудной клетки, брюшной полости, отек головного мозга.

При опросе на промзоне рабочих, они пояснили, что мужчина упал с неустановленной высоты в неустановленное время и месте на стройке ангаров.

Ранее мы сообщили о том, что на территории стройки в Приморском районе 20-летний рабочий упал с 3 этажа.

Фото: Piter.TV