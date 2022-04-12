На территории стройки в Приморском районе 20-летний рабочий упал с 3 этажа

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

18 ноября в доме 5к1 по улице Лидии Зверевой в Приморском районе Петербурга на территории стройки детского сада с высоты 3 этажа упал 20-летний рабочий. Об этом стало известно Piter.TV.

Молодого человека госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, гематомой правой брови, закрытым переломом костей носа. Его поместили в реанимацию.

Правоохранители опросили прораба "СК Инвест" и выяснили, что пострадавший нес фасовочную плитку, поскользнулся, упал, а плитка попала ему на лицо и разбила нос. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: на проспекте Маршала Блюхера петербурженка упала в лестничный проем с трехметровой высоты.

Фото: Piter.TV