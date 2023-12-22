Кардиохирурги Мариинской больницы уверены, что разработанная ими методика поможет улучшить качество жизни тысячам и тысячам человек.

В Мариинской больнице разработали уникальный метод восстановления работы аортального клапана. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга.

На хирургическом столе Мариинской больницы оказалась 76 летняя пациентка. Врачи по новой уникальной методике восстановили работу её сердца, у женщины был значительно расширен корень аорты и сужен аортальный клапан.

У пациентки небольшое фиброзное кольцо аортального клапана – это говорит о том, что механический или биологический протез может не подойти по размерам, к тому же значительно расширенный корень аорты может осложниться его последующим разрывом. Однако применение новой разработанной методики, которую врачи назвали процедура "FLOZ", позволяет избежать сложности с имплантацией протеза и профилактировать возникновение аневризмы и расслоения аорты. Мариинская больница

Процедура "FLOZ" является комбинацией двух ранее известных операций, правда с некоторыми изменениями и новыми модификациями авторов. С помощью специальных трафаретов кардиохирурги выкраивают новые створки аортального клапана. Производятся замеры, затем трафареты обрисовывают, далее ножницами аккуратно, согласно начерченным линиям, выкраиваются симметричные створки той формы, которые нужны для данной пациентки.

Даже после такого сложнейшего хирургического вмешательства восстановление проходит достаточно быстро, и уже в первый день после операции клапан функционирует как родной. При этом пациент не нуждается в каких-то дополнительных поддерживающих препаратах и уже через 5 дней готов к выписке, а через 2 месяца возвращается к обычной полноценной жизни.

Кардиохирурги Мариинской больницы уверены, что разработанная ими методика поможет улучшить качество жизни тысячам и тысячам человек.

Недавно петербургские нейрохирурги НМИЦ им. В. А. Алмазова провели уникальную операцию на голове школьника, который страдал от эпилепсии. Врачи смогли отделить полушария мозга друг от друга.

Фото: Комздрав Петербурга