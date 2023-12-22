В Петербурге врачи отделили полушария мозга друг от друга

Операцию провели на голове подростка, который страдал от эпилепсии.

Петербургские нейрохирурги НМИЦ им. В. А. Алмазова провели уникальную операцию на голове школьника, который страдал от эпилепсии. Врачи смогли отделить полушария мозга друг от друга. Об этом сообщили в пресс-службе медицинской организации.

Подростку из Ленобласти поставили диагноз детский церебральный паралич. Четыре года назад ребенок впервые пережил первый приступ эпилепсии. Мальчик обратился в медцентр за помощью. Специалисты выполнили необходимые исследования перед операцией. У пациента подтвердился диагноз эпилепсия.

Нейрохирурги сделали вертикальную гемисферэктомию (пересечение волокон между полушариями головного мозга, передающих патологический импульс). Операция прошла успешно. Ребенок пойдет на поправку.

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Фото: Telegram / Центр Алмазова