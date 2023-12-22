На Дыбенко отец пытался задушить 15-летнюю дочь

По данному факту проводится проверка.

К медикам обратилась 15-летняя девочка. По предварительной информации, она пострадала от рук отца, стало известно Piter.tv.

Вечером 20 февраля девочка из квартиры по улице Дыбенко обратилась за помощью к врачам. У неё диагностировали ушиб мягких тканей шеи. По предварительной информации, её дома пытался задушить отец.

После оказания помощи подростка отпустили домой. По данному факту проводится проверка.

Ещё одна петербурженка подозревается в избиении трехлетнего сына.

Фото: Piter.tv