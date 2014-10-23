Мариинскую больницу тушили 27 спасателей

В кабинете на первом этаже пламя охватило три квадратных метра.

В Мариинской больнице сегодня, 26 декабря, произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

На Литейном проспекте, 56, на первом этаже в кабинете вспыхнуло пламя. Огонь распространился по площади три квадратных метра. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:30.

На место случившегося прибыли 27 спасателей и шесть спецмашин. В 12:44 пожар был локализован. В 12:56 пламя полностью потушили.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка.

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Фото: citywalls