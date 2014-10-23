Около станции метро "Черная речка" горела "Дача княгини Салтыковой"

На место случившегося прибыли 17 спасателей и четыре спецмашины.

Около станции метро "Черная речка" сегодня, 26 декабря, произошел пожар. На улице Академика Крылова, 4, загорелось здание, которое включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения как "Дача княгини Е.П. Салтыковой". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11 часов. Пожар начался на кухне в заведении общепита. Огонь распространился на десять квадратных метров.

На место случившегося прибыли 17 спасателей и четыре спецмашины. Они потушили пламя за 20 минут.

Сведения о пострадавших не поступали. Добавим, что здание, где произошел пожар, было построено в XIX веке.

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Фото: citywalls