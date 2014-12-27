Прокуратура заинтересовалась пожаром в "Леруа Мерлен"

В магазине загорелись новогодние товары.

В Красносельском районе сегодня утром, 25 декабря, произошел пожар. На проспекте Буденного горел "Леруа Мерлен". Посетителей и персонал оперативно эвакуировали. Пламя в здании тушили почти четыре часа. Инцидентом заинтересовались в прокуратуре района. Об этом сообщили в пресс-служе ведомства.

В магазине загорелись новогодние товары. Пожару присвоили повышенный номер сложности 1 БИС. На месте случившегося с огнем боролись 28 спасателей и шесть спецмашин. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Прокуратурой района выясняются обстоятельства пожара в ТЦ. Причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы.

Специалисты Роспотребнадзора уже взяли пробы воздуха в районе происшествия. Сейчас его проверяют на содержание опасных соединений.

Ранее на Piter.tv: пожар в "Леруа Мерлен" ликвидировали спустя четыре часа — видео.

Фото: Piter.tv