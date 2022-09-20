Пожар в "Леруа Мерлен" ликвидировали спустя четыре часа

Посетителей и сотрудников оперативно эвакуировали до прибытия спасателей.

Сегодня, 25 декабря, в "Леруа Мерлен" на проспекте Буденного загорелся. Пламя удалось ликвидировать за четыре часа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера 25 декабря в 9:05. Выяснилось, что горение происходило в торговом зале на площади 50 квадратных метров. На место случившегося прибыли 28 спасателей и шесть спецмашин.

В 9:17 пожару был присвоен дополнительный номер 1БИС. Примерно через час пламя удалось локализовать. В 12:44 пожар спасатели полностью ликвидировали пожар.

По предварительным данным, никто не пострадал. Посетителей и сотрудников оперативно эвакуировали до прибытия спасателей.

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Видео: пресс-служба ГУ МЧС России