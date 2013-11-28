Стало известно, сколько петербуржцы могут заработать на ремонте

Аналитики рассказали, что спрос на сантехников растет.

Мастера в Петербурге рассказали, сколько зарабатывают на ремонтных работах. Эксперты сервиса "Авито Услуги" поведали "Невским Новостям" информацию о стоимости услуг в Северной столице.

Аналитики рассказали, что спрос на сантехников растет. Минимальная стоимость работ обходится в 500 рублей. Однако прайс зависит от сложности задачи. Установить радиатор обойдется в 1,5 тыс. рублей. Поставить новую дешевую можно за 2,5 тыс. рублей минимум.

Средняя стоимость работ электрика обходится в 500 рублей. За эту сумму можно, например, подключить люстру. А вот бытовую технику – 700 рублей.

Мастер на час тоже популярен в Петербурге. Горожане нуждаются в людях, которые могут прибить полку, починить шкаф, доделать ремонт. Услуги таких мастеров обходятся в совершенно разные суммы. Так, полка на стене может появиться за 300 рублей, зеркало повесят за 900 рублей.

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