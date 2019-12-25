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Работодатели Петербурга заинтересовались специалистами в сфере продаж
Сегодня, 10:24
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Работодатели Петербурга заинтересовались специалистами в сфере продаж

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Также во II квартале 2022 года стали востребованы специалисты в областях сырья и строительства,

За II квартал 2022 года самая большая доля вакансий в Петербурге на портале "Авито Работа" пришлось на сферу продаж и производства - по 14% на каждую  из областей. Об этом сообщила пресс-служа сервиса.

Также назван уровень медианной зарплаты каждой из сфер в регионе - в продажах она составила 47,5 тыс. рублей, а в производстве - 55 тыс. рублей. Третье место по востребованности заняла сфера строительства с 13% вакансий. В сравнении I кварталом этот показатель вырос на 35% (рост составил 14% в продажах и 5% - в производстве). 

Ранее мы сообщили о том, что средняя зарплата петербуржцев составляет 82 тыс. рублей.

Фото: Pexels

Теги: карьера, менеджер по продажам, общество, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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