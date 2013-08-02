Средняя зарплата петербуржцев составляет 82 тыс. рублей

При этом средняя медианная зарплата в Петербурге составляет порядка 62 тыс. рублей.

Средняя зарплата петербуржцев на конец июня достигла 82 047 рублей. Рост за год составил 4%, пишут в понедельник, 4 июля, "Ведомости Санкт-Петербург", ссылаясь на данные "Центра занятости населения" и сервисов поиска работы.

При этом средняя медианная зарплата в Петербурге составляет порядка 62 тыс. рублей. Отмечается, что увеличение зарплаты не компенсирует высокую инфляцию. Фактически единственными специальностями, рост зарплаты у которых покрыл рост цен, стали рабочие (на 16-22%). Также значительный рост зафиксирован в сфере консалтинга (24%).

Ранее каждый второй житель Петербурга и Ленобласти находится в поиске подработки. Показатель подрос на 2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Piter.tv

